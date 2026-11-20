В России завершились войсковые испытания модернизированных сухпайков, которые можно доставлять военнослужащим с помощью беспилотников. Новые комплекты не требуют приготовления или разогрева пищи и предназначены для условий, когда организовать горячее питание невозможно. Об этом Kp.ru рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

«Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи», — сообщил генерал.

Главное отличие обновлённых комплектов — их автономность. Продукты полностью готовы к употреблению, а компактные размеры, небольшой вес и герметичная упаковка позволяют перевозить их на беспилотниках непосредственно в зону боевых действий.

Такой формат снабжения особенно актуален для подразделений, находящихся на позициях, куда сложно доставить продовольствие обычным транспортом.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны поручило разработать специальные сухпайки для штурмовых подразделений. В марте 2025 года тогдашний заместитель министра обороны Андрей Булыга говорил о необходимости создать комплект весом не более 1,5 килограмма, обеспечивающий полную суточную норму калорий. Военные предлагали включить в него сублимированные продукты и витаминизированные напитки.

Уже 20 ноября стало известно, что российские наземные роботы с начала 2026 года перевезли более 25 тысяч тонн грузов на передовые позиции. По данным Коновалова, объём таких перевозок увеличился в 2,1 раза. Одновременно растёт число подготовленных расчётов, а в войсках продолжают формировать специальные подразделения беспилотного снабжения.