Без мыла в одно место: Врач предупредила об опасности домашних средств от запора

Лечение запора мылом, самодельными клизмами и бесконтрольным приёмом слабительных может привести к повреждению кишечника и обезвоживанию, предупредила гастроэнтеролог Олеся Синельникова. По её словам, мыльные свечи и растворы для клизм, приготовленные на глаз, способны вызвать химическое повреждение слизистой.

Особенно опасны такие эксперименты у детей, которым лечение должен подбирать педиатр. Большие дозы касторового масла и бесконтрольное употребление слабительных чаёв могут спровоцировать спазмы, диарею и потерю электролитов, пояснила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Резкое увеличение порций отрубей или семян льна тоже способно усилить боль и вздутие, особенно при недостатке жидкости. При эпизодическом запоре специалист рекомендовала постепенно добавлять клетчатку в рацион, пить достаточно жидкости, больше двигаться и не игнорировать позывы в туалет.

Ранее терапевт рассказала Life.ru, что белый рис может усугублять запоры. При склонности к недугу она посоветовала ограничивать порции и дополнять блюдо овощами и зеленью.