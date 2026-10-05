Без мыла в одно место: Врач предупредила об опасности домашних средств от запора
Врач Синельникова запретила использовать самодельные клизмы для борьбы с запором
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лечение запора мылом, самодельными клизмами и бесконтрольным приёмом слабительных может привести к повреждению кишечника и обезвоживанию, предупредила гастроэнтеролог Олеся Синельникова. По её словам, мыльные свечи и растворы для клизм, приготовленные на глаз, способны вызвать химическое повреждение слизистой.
Особенно опасны такие эксперименты у детей, которым лечение должен подбирать педиатр. Большие дозы касторового масла и бесконтрольное употребление слабительных чаёв могут спровоцировать спазмы, диарею и потерю электролитов, пояснила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Резкое увеличение порций отрубей или семян льна тоже способно усилить боль и вздутие, особенно при недостатке жидкости. При эпизодическом запоре специалист рекомендовала постепенно добавлять клетчатку в рацион, пить достаточно жидкости, больше двигаться и не игнорировать позывы в туалет.
Ранее терапевт рассказала Life.ru, что белый рис может усугублять запоры. При склонности к недугу она посоветовала ограничивать порции и дополнять блюдо овощами и зеленью.
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