Более 70 журналистов, медиаменеджеров и экспертов из России и Монголии встретились в Улан-Баторе, чтобы определить перспективы сотрудничества СМИ двух стран. Первый Российско-монгольский медиафорум прошёл 19 ноября. Организаторами выступили международное информационное агентство и радио Sputnik, Минцифры России и Союз журналистов Монголии.

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

Участники обсудили развитие медиаиндустрии, возможности создания совместных проектов, сохранение национальной идентичности в условиях влияния цифровых платформ и алгоритмов, а также способы подачи мировых новостей с учётом интересов местной аудитории.

Россия и Монголия намерены укреплять связи между редакциями

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

Форум открыли посол России в Монголии Алексей Евсиков, официальный представитель МИД Монголии Р. Нямдаваа, госсекретарь Министерства цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Ч. Золбаяр и врио директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России М. Г. Арзаманов.

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

«Нам есть о чём говорить, и откладывать этот разговор не стоит. Всё больше ощущается потребность в восстановлении постоянных контактов между журналистами, в подготовке отраслевых кадров со знанием монгольского и русского языков, в обменных пресс-турах и стажировках, в создании каналов обмена контентом», — отметил Алексей Евсиков.

Председатель Союза журналистов Монголии Л. Нинжжамц обратила внимание на необходимость расширения числа источников информации, доступных сотрудникам национальных СМИ. Особую актуальность, по её словам, эта задача приобретает на фоне внедрения искусственного интеллекта в работу редакций и появления новых вызовов в борьбе с недостоверной информацией.

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

Специальным гостем мероприятия стал третий президент Монголии Намбарын Энхбаяр.

«Российско-монгольский медиафорум создаёт дополнительные возможности для укрепления взаимопонимания между нашими народами, развития профессиональных контактов между журналистами и расширения информационного и культурного обмена», — подчеркнул он.

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

Руководитель Sputnik Дальнее зарубежье Ольга Лисогор, в свою очередь, выступила за выстраивание прямого диалога между редакциями соседних государств.

«К сожалению, Россия и Монголия часто получают информацию друг о друге через посредников — это как если бы соседи узнавали друг о друге через жителей другого города. Мы же убеждены, что общаться нам нужно исключительно напрямую. И этот форум — важный шаг в этом направлении», — отметила Лисогор.

Гендиректор LIFE и SHOT предложил оживить общую историю двух стран

Sputnik собрал журналистов России и Монголии на первом совместном медиафоруме. Фото © Предоставлено Life.ru

С инициативой создания совместных медиапроектов выступил генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Одним из возможных форматов сотрудничества он назвал оживление с помощью искусственного интеллекта архивных фотографий, связанных с общей историей России и Монголии.

В качестве примера Арапов привёл инициированный генеральным директором News Media Holding Максимом Иксановым спецпроект «Мгновения весны». В его рамках команда LIFE с помощью нейросетей оживила архивные кадры встреч солдат с близкими после Великой Отечественной войны. Короткие ролики позволили передать эмоции людей, запечатлённых на снимках более 80 лет назад.

По словам Арапова, сегодня медиа постепенно отходят от массового распространения информации и переходят к более адресной работе с аудиторией. Пользователи объединяются в тематические сообщества и выбирают комфортное для себя информационное пространство. В этих условиях редакциям необходимо лучше понимать интересы читателей и выстраивать с ними доверительные отношения.

«У глобальных платформ есть масштаб. У национальных медиа — уникальный контекст, культурный код и понимание своей аудитории», — отметил гендиректор LIFE и SHOT.

Говоря о популяризации культурного наследия, Арапов подчеркнул, что одной эффектной картинки и короткого формата недостаточно. Даже в 30-секундном ролике должны быть интересный герой и полноценная драматургия. Именно история и эмоциональная вовлечённость зрителя помогают привлечь внимание к национальным традициям.

«Нам не нужно выбирать между технологиями и национальной идентичностью. Это ложный выбор. Национальная идентичность — не барьер для глобального рынка, а наше конкурентное преимущество. Наша задача — не просто адаптироваться к будущему медиарынка. Наша задача — создавать это будущее, оставаясь собой», — заявил Арапов.

Ранее, 11 ноября, в Москве состоялся Медиафорум стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». На площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» специалисты обсудили экономику СМИ, кадровые перспективы отрасли и автоматизацию редакционных процессов. В частности, Максим Иксанов рассказал о возможностях применения нейросетей в повседневной работе журналистов.