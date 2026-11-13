Искусственный интеллект должен избавить журналистов от рутинных задач, но не заменять живое общение с аудиторией. Об этом на Медиафоруме стран СНГ в Москве заявили генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Руководители медиахолдинга рассказали, как нейросети меняют работу редакций, помогают искать вирусные новости и заставляют СМИ по-новому выстраивать отношения с читателями.

На пленарном заседании «Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира» Иксанов подчеркнул, что развитие технологий не отменяет главного преимущества новых медиа — способности вызывать эмоциональный отклик. По его словам, читателям важны понятный разговорный язык, близкие им формулировки и истории, которыми хочется делиться.

«Самое главное, что сила социальных сетей и новых медиа остаётся и в эмоциях, и в языке», — отметил глава холдинга.

Иксанов объяснил, что разные форматы СМИ выполняют собственные задачи. Информационные агентства помогают фиксировать события и проверять факты, тогда как новые медиа должны оперативно находить интересные поводы, рассказывать о них первыми и говорить с аудиторией на привычном ей языке.

Отдельно руководитель News Media Holding остановился на внедрении искусственного интеллекта. Он считает, что нейросетям следует передавать прежде всего механическую работу, чтобы сотрудники могли уделять больше времени аналитике, творчеству и созданию новых форматов.

«Ты все простые механические вещи убираешь из своего производственного процесса. Соответственно, человеку остаётся самое главное — думать о языке, думать о креативе и о развитии движения вперёд, а не стандартных решений», — объяснил Иксанов.

Одним из примеров такого подхода стала система мониторинга новостного пространства и социальных сетей. Она отслеживает распространение информационных поводов, помогает замечать вирусные публикации, предлагает редакторам варианты заголовков и подсказывает, какие темы можно дополнить новыми материалами или экспертными комментариями.

При этом Иксанов призвал не забывать о рисках, связанных с безопасностью корпоративной информации. Особое внимание он обратил на ИИ-агентов, которые записывают рабочие совещания и автоматически составляют их резюме. Прежде чем подключать подобные инструменты, компаниям необходимо разобраться, где будут храниться переданные сведения и кто сможет получить к ним доступ.

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На сессии «Кадровый суверенитет медиаотрасли» Денис Арапов затронул ещё одну сторону технологических изменений. По его словам, современные редакции фактически работают сразу на две аудитории — живых людей и алгоритмы. Значительная часть интернет-трафика теперь приходится на автоматизированные системы, которые самостоятельно анализируют и обрабатывают публикации.

На фоне стремительного удешевления производства контента медиа приходится искать новые способы удерживать внимание читателей. Аудитория всё чаще выбирает тематические площадки, персонализированное общение и возможность напрямую взаимодействовать с авторами.

«Интернет создали для чего? Чтобы живой человек отправил сообщение живому человеку. А тут у нас очень много роботов появилось», — заметил Арапов.

Руководитель объединённой редакции LIFE и SHOT подчеркнул, что технологических навыков уже недостаточно для успешной работы СМИ. Важно не только уметь пользоваться нейросетями и понимать принципы распространения контента, но и создавать содержательные материалы, которые находят отклик у аудитории.

«СМИ нового времени — это уже не безучастные и не нейтральные площадки. Это медиа, которые исповедуют ценности, релевантные их аудитории, и поэтому получают её преданность», — заявил Арапов.

По его мнению, будущее медиа во многом зависит от способности выстраивать долгосрочные отношения с читателями на основе общих ценностей и доверия. Одним из главных ориентиров должно оставаться ощущение человеческого участия: «Когда человек понимает, что с ним разговаривает живой человек, а не робот».

Медиафорум стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» состоялся 11 ноября 2026 года в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» при поддержке Минцифры России. Участники обсудили экономику и кадровое будущее СМИ, влияние алгоритмов на медиапотребление и перспективы применения нейросетей в журналистике.

Ранее Life.ru рассказывал, как Денис Арапов на Петербургском международном экономическом форуме объяснил, почему скорость производства новостей перестала быть главным преимуществом редакций. По его словам, News Media Holding уже использует ИИ для подготовки черновиков, адаптации материалов под разные площадки и создания заголовков. Однако ни один сгенерированный нейросетью материал не публикуется без редакторской проверки. Основными преимуществами СМИ становятся доверие аудитории, полезный контент и способность объяснять происходящее.