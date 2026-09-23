Без WeChat и Alipay не обойтись: Как превратить смартфон в настоящего помощника при поездке в Китай

Китай остаётся одним из популярных зарубежных направлений у российских туристов, однако перед поездкой стоит учитывать особенности местной цифровой инфраструктуры. Генеральный директор магазина туристических цифровых SIM-карт eSIM.World Равиль Карасов рассказал Life.ru, какие приложения установить заранее, как выбрать способ связи и что сохранить в смартфоне до вылета.

Одним из основных сервисов для туристов станет WeChat. Помимо общения, приложение используют для оплаты, заказа еды и такси, покупки билетов и доступа к различным мини-программам. Скачать его можно заранее, а регистрацию лучше пройти до поездки, поскольку в некоторых случаях для подтверждения аккаунта может потребоваться QR-код от уже зарегистрированного пользователя.

Главная ошибка туриста — думать, что все вопросы со смартфоном можно решить уже после прилёта. Поэтому до вылета я советую проверить три вещи: есть ли рабочая связь, открываются ли необходимые приложения и сохранена ли ключевая информация офлайн. Равиль Карасов Генеральный директор магазина туристических цифровых SIM-карт eSIM.World

Для оплаты покупок, транспорта и городских услуг пригодится Alipay. Иностранцы могут зарегистрировать аккаунт на зарубежный номер телефона и привязать международную банковскую карту. В приложении также доступны транспортные сервисы, такси и встроенный переводчик.

Для навигации можно установить Amap или Baidu Maps. Эти сервисы учитывают местную транспортную инфраструктуру и позволяют строить маршруты на метро и автобусах. По словам эксперта, туристам без знания китайского языка чаще удобнее Amap, тогда как интерфейс Baidu Maps преимущественно китайскоязычный.

Переводчик также стоит подготовить заранее. На смартфон можно загрузить офлайн-языковой пакет, чтобы переводить текст и речь без подключения к интернету. В отдельную папку рекомендуется сохранить бронь отеля, билеты, адреса, данные туристической страховки, копию паспорта и необходимые QR-коды. Адрес гостиницы лучше записать ещё и на китайском языке, чтобы при необходимости показать его водителю или сотруднику отеля.

Для доступа в интернет турист может выбрать роуминг российского оператора, местную SIM-карту или туристическую eSIM. Роуминг позволяет сохранить привычный номер, местная SIM предоставляет китайский номер, а туристическая eSIM позволяет заранее установить профиль и подготовить интернет к поездке.

«Выбор зависит от сценария поездки: роуминг подойдёт тем, кто хочет сохранить привычный номер, местная SIM — тем, кому нужен китайский номер, а туристическая eSIM — тем, для кого важно решить вопрос со связью до вылета и узнать итоговую стоимость заранее», — объясняет эксперт.

При использовании местной SIM-карты или гостиничного Wi-Fi часть привычных зарубежных сервисов может работать с ограничениями. Поэтому необходимые приложения и способы доступа к ним, включая VPN при необходимости, лучше подготовить до вылета.

Отдельно стоит позаботиться о заряде смартфона. Во время поездки он может одновременно выполнять функции карты, переводчика, кошелька, билета и инструмента для заказа транспорта, поэтому аккумулятор расходуется быстрее. Перед выходом из отеля телефон лучше полностью заряжать, а в длительных поездках брать с собой пауэрбанк.

«Если закрыть эти вопросы до поездки, смартфон действительно станет полноценным помощником в путешествии», — заключил специалист.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы начали жаловаться на проблемы со здоровьем после поездок в Китай. Некоторые путешественники сталкивались с кишечными инфекциями и кожными реакциями, которые связывали с особенностями питания и воды во время отдыха. Врачи отмечают, что причиной таких случаев могут быть заражённые продукты, сырые блюда или напитки сомнительного качества.