«Безценный» кандидат? HR оценила шансы поколения ЕГЭ «зделать» карьеру

Одна-две орфографические ошибки вряд ли закроют человеку дорогу к успешной карьере, однако систематическая неграмотность в резюме может заставить работодателя усомниться уже не в знании русского языка, а во внимательности кандидата. Об этом Life.ru рассказала HR-эксперт, карьерный консультант Зилина Султанова.

Поводом для обсуждения стали типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по русскому языку. Среди них — «зделать», «помагать», «безценный», «приодолел», «упамянул» и другие варианты. Однако, по словам Султановой, сами по себе подобные промахи ещё не говорят о профессиональной несостоятельности человека.

Я бы не сказала, что одна-две орфографические ошибки могут сильно повлиять на карьерные перспективы человека. Всё-таки мы нанимаем специалиста не за идеальный диктант. Но когда в резюме регулярно встречаются „зделать“, „помагать“ и при этом человек никак не пытается проверить текст перед отправкой — это уже может повлиять на первое впечатление. Зилина Султанова HR-эксперт, карьерный консультант

Для рекрутера, подчеркнула Султанова, это прежде всего вопрос отношения соискателя к собственной работе. Резюме становится первым результатом, который кандидат показывает потенциальному работодателю, поэтому очевидная небрежность неизбежно вызывает вопросы.

«Если оно составлено небрежно, возникает закономерный вопрос: а насколько внимательно человек относится к другим своим задачам?» — отметила собеседница Life.ru.

При этом безупречное владение русским языком эксперт не считает обязательным признаком сильного специалиста. В IT, аналитике и технических профессиях грамотность может вообще не относиться к ключевым компетенциям. Другое дело — работа с текстами, клиентами, переговорами, людьми или управление: там умение ясно и аккуратно выражать мысли становится частью профессионального образа.

И даже у условного поколения «зделать» и «помагать», считает Султанова, с карьерными перспективами всё далеко не безнадёжно.

«Навык писать грамотно вполне можно подтянуть. А вот профессиональную мотивацию, ответственность и умение работать с людьми исправить гораздо сложнее. В общем, шансы у такого поколения есть. Единственное, что может смутить — внимательность и отношение к работе», — заключила HR-эксперт.