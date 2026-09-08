«Безумная техника и современный стиль!» Вера Вонг восхитилась российскими фигуристами

Американский дизайнер Вера Вонг обратила внимание на выступления российских фигуристов и оставила несколько восторженных комментариев в соцсетях ISU Figure Skating (Международный союз конькобежцев).

Она восхитилась прокатом Софии Дзепки на Гран-при среди юниоро.в Под видео с исполнением четверного тулупа она написала: «Quad toe insane technique» — «Безумная техника четверного тулупа».

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/isufigureskating

Фрагмент парного выступления Марии Фефеловой и Артёма Валова Вонг оценила словами «Beautiful MODERN YOUTHFUL» — «Красиво, современно, по-молодёжному».

Отдельно дизайнер отреагировала на прокат Александры Трусовой с четверным лутцем. Под видео она оставила короткий комментарий: «WHOA» — «Вау».

Вера Вонг много лет создаёт костюмы для фигуристов и хорошо знакома с этим видом спорта. Её комментарии вызвали интерес у поклонников российских спортсменов.

Недавно Трусова вернулась на международные старты после рождения ребёнка, и её выступление в Токио снова привлекло внимание к российскому фигурному катанию. Life.ru собрал результаты российских спортсменов на турнире Kinoshita Group Cup — 2026. После соревнований обсуждали и семейный эпизод: сын Трусовой снял с себя серебряную медаль мамы во время интервью.