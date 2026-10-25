BFM TV: У подозреваемого в теракте под Парижем нашли книгу Гитлера

В доме мужчины, подозреваемого в теракте под Парижем, обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf* («Моя борьба»*). Литература находилась в квартире 39-летнего Кевина Т. в городе Плезир. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные расследования.

Помимо книги Гитлера, которая в России включена в Федеральный список экстремистских материалов, правоохранители нашли Библию и Коран. Обнаруженные издания изучают в рамках расследования. Само наличие книг ещё не доказывает мотив преступления.

Другой находкой стали три газовых баллона с электрическими проводами, подключёнными к таймеру. Об этой конструкции сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT). Правоохранителям также пришлось привлечь специалистов для проверки безопасности квартиры.

При осмотре автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили пистолет-пулемёт Sten и баллончик со слезоточивым газом. Кроме того, проведённый токсикологический анализ показал наличие в крови мужчины следов кокаина и каннабиса.

По последним данным французской прокуратуры, задержание Кевина Т. временно прекратили после психиатрического обследования. Его направили в специализированное медицинское учреждение для наблюдения, которое может продлиться до 48 часов. Врачи должны оценить, позволяет ли его состояние продолжать допросы.

Напомним, 23 октября мужчина открыл стрельбу из автомобиля в коммунах Трапп и Ла-Верьер неподалёку от Парижа. Погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Ранее Life.ru сообщал, что французские власти квалифицировали нападение как террористический акт. Следствие рассматривает в том числе версию расовой ненависти.

В рамках расследования правоохранители также задержали мать подозреваемого и двух его знакомых. Французские власти устанавливают, знали ли близкие мужчины о подготовке нападения и мог ли кто-либо помогать ему.