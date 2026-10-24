Единственной жертвой теракта в пригороде Парижа оказался боец ММА

Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в результате террористического нападения в пригороде Парижа. Спортсмену было 26 лет. О его смерти сообщил клуб Atch Academy, за который он выступал.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, что Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», — говорится в заявлении клуба.

Нападение произошло 23 октября в коммуне Трапп к юго-западу от Парижа. Вооружённый мужчина передвигался на автомобиле и открывал огонь по прохожим. В результате стрельбы один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. Подозреваемого задержали, случившееся квалифицировали как террористический акт.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал теракт в пригороде Парижа переломным моментом для страны. По словам французского лидера, нападение было заранее спланировано, а преступник выбирал жертв по цвету кожи или предполагаемой религиозной принадлежности. Макрон призвал французов сохранять единство и противостоять распространению идей, оправдывающих насилие на почве ненависти.