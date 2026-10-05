Биатлонистка Кристина Резцова сравнила размер призовых на Кубке мира и в России

На Кубке мира биатлонисты могли заработать значительно больше, чем на российских соревнованиях, однако получить эти деньги было сложнее. Об этом биатлонистка Кристина Резцова рассказала в интервью «Матч ТВ».

«Конечно, на Кубке мира призовые были в разы больше. Но и Кубок мира бегать сложнее», — сказала спортсменка.

По её оценке, внутренние старты дают больше возможностей регулярно получать выплаты: на Кубке России призовые положены и за шестое место. Если постоянно держаться в шестёрке, можно стабильно зарабатывать. На международном уровне, пояснила Резцова, для этого приходится постоянно показывать высокие результаты.

При этом размер выплат на Кубке России биатлонистка считает небольшим. Более привлекательными в финансовом отношении она назвала соревнования Кубка Содружества. Резцова считает деньги важной частью спортивной карьеры: заработок нужен для повседневной жизни и воспитания детей. Однако постоянные жалобы на нехватку средств, по её мнению, не помогают развиваться — лучше искать дополнительные возможности.

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