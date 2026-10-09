Биология не успевает: Гинеколог назвала главную проблему современных женщин

Откладывание материнства ради карьеры, финансовой стабильности и личных достижений может обернуться трудностями с зачатием после 35–40 лет. Даже отличное самочувствие не гарантирует сохранения репродуктивных возможностей. Об этом гинеколог Людмила Ефремова рассказала «Радио 1».

По словам специалиста, современные женщины всё чаще стремятся сначала получить образование, добиться профессиональных успехов, обеспечить себя жильём и реализовать личные планы. Рождение ребёнка при этом переносится на тот момент, когда жизненные обстоятельства станут максимально благоприятными.

Однако возможности организма не всегда совпадают с подобным расписанием. Женщина может оставаться активной, энергичной и прекрасно выглядеть, но возрастные изменения репродуктивной системы продолжаются независимо от её физического самоощущения.

«Но есть один важный момент, о котором мы иногда забываем: биология не успевает за изменениями современного общества», — напомнила она.

Главная сложность заключается в постепенном уменьшении количества яйцеклеток и ухудшении их качества. Нередко об ограниченности этого ресурса женщины задумываются лишь тогда, когда принимают окончательное решение завести ребёнка.

При этом гинеколог призвала не воспринимать подобные обстоятельства как повод для паники. Гораздо разумнее заранее оценивать репродуктивное здоровье и обсуждать возможные перспективы с врачом.

Одним из вариантов сохранения шансов на будущее материнство может стать криоконсервация яйцеклеток. Технология позволяет заморозить половые клетки и воспользоваться ими спустя годы. Однако стопроцентной гарантии успешного зачатия такой метод не предоставляет.

Ранее Life.ru рассказывал, почему заморозка яйцеклеток не гарантирует наступления беременности. Успех процедуры зависит от возраста женщины на момент получения клеток, их качества и индивидуальных особенностей организма. Поэтому решение о криоконсервации рекомендуется принимать после консультации с репродуктологом.