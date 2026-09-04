Блогер Wylsacom рассказал, как поддержать российских производителей электроники

Новые требования Минпромторга к получению субсидий помогут отделить реальные российские разработки от компаний, которые лишь собирают продукцию из иностранных деталей и маркируют её как отечественную, заявил техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom.

По его словам, раньше некоторые производители получали господдержку, закупая готовые зарубежные компоненты и выдавая итоговый продукт за российский. Теперь акцент смещается в сторону развития критически важных технологий и инженерных компетенций внутри страны, а не попыток создать массовый смартфон с нуля.

«...Теперь требований становится больше — всё больше элементов должны производиться внутри страны», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Технологическая независимость, по мнению блогера, не означает полного отказа от зарубежных решений. Гораздо важнее контролировать ключевые производственные процессы и развивать собственную инженерную школу.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в России введён технологический сбор на электронику. Под него подпадают смартфоны, планшеты, ноутбуки и ряд позиций бытовой техники.