Bloomberg: На Украине подозревают, что США блокируют разведданные об атаках

Украинские власти подозревают администрацию президента США Дональда Трампа в намеренном ограничении передачи разведданных о ракетных ударах. По версии Киева, Вашингтон мог выборочно отключать систему раннего предупреждения, из-за чего часть ракет достигла целей без заблаговременного оповещения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Подозрения усилились после атак в ночь с 18 на 19 октября. Украинская сторона считает, что американцы не передали информацию о первой волне российских ракет, однако позднее восстановили предупреждения перед следующими ударами.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский объявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной. Он утверждал, что Вашингтон на некоторое время приостановил передачу разведывательной информации Киеву. По словам экс-комика, впоследствии американская сторона восстановила сотрудничество в прежнем формате. Комментируя ситуацию, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведывательную информацию, но ничего не получает взамен.