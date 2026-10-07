Бодрость на час: В Роскачестве объяснили, почему после кофе с булочкой хочется полежать

Постоянная усталость может быть связана не только с недостатком сна, но и с питанием. Сладкий кофе и булочка дают быстрый прилив сил, однако такой эффект может оказаться непродолжительным. Об этом Life.ru рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

По их словам, после еды с большим количеством быстрых углеводов человек может столкнуться с перепадами бодрости. Поэтому вместо завтрака, состоящего только из сладкого напитка и выпечки, эксперты рекомендуют сочетать несколько групп продуктов.

В рационе, по их совету, должны присутствовать:

Сложные углеводы: гречка, овсянка и батат — источники энергии и важных микроэлементов.

гречка, овсянка и батат — источники энергии и важных микроэлементов. Белок: яйца, рыба и бобовые. Специалисты рекомендуют включать белковые продукты в каждый приём пищи.

яйца, рыба и бобовые. Специалисты рекомендуют включать белковые продукты в каждый приём пищи. Полезные жиры: орехи и нерафинированные растительные масла. Жиры необходимы организму, в том числе для усвоения жирорастворимых витаминов.

орехи и нерафинированные растительные масла. Жиры необходимы организму, в том числе для усвоения жирорастворимых витаминов. Вода: недостаток жидкости может сопровождаться усталостью и ухудшением концентрации.

Особое внимание в Роскачестве советуют уделять составу завтрака.

«Правильный завтрак включает белок, полезные жиры и сложные углеводы», — подчеркнули эксперты. В качестве примера они предложили яйца и кашу из цельной крупы: такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости.

Дополнить рацион, по словам специалистов, можно функциональными продуктами, обогащёнными необходимыми нутриентами. При выборе важно учитывать их состав и калорийность: само обозначение «функциональный» не гарантирует устранения дефицитов.

При этом длительную необъяснимую усталость не стоит списывать исключительно на меню. Если она сохраняется несколько недель или мешает повседневной жизни, следует обратиться к врачу: причин у такого состояния может быть несколько.

Ранее эксперты Роскачества предложили варианты завтраков для длительной сытости. Среди них — омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, а также цельнозерновой тост с яйцом или творожным сыром.