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Регион
Опубликовано 18 октября, 13:04

«Бодрость придёт быстрее»: Психолог раскрыла пользу сдвига уроков на час

Психолог Сурина: Уроки с девяти утра помогут детям лучше усваивать материал

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перенос начала школьных занятий с восьми на девять утра поможет детям лучше усваивать учебный материал, рассказала кризисный психолог Ангелина Сурина. По её словам, более позднее расписание позволит ученикам выспаться и позавтракать перед выходом из дома.

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При раннем подъёме организм может быть ещё не готов к еде, поэтому ребёнок пропускает завтрак, а затем чувствует голод задолго до школьного обеда. Вместе с сонливостью это мешает сосредоточиться на объяснениях учителя. При начале занятий в девять даже немного сонный ребёнок уже к десяти часам станет бодрее и сможет активнее включиться в учёбу.

«Бодрость придёт быстрее, и усваиваемость знаний будет выше», — пояснила собеседница 360.ru.

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Напомним, Общественной палате предложили перенести начало уроков на девять утра после осенних каникул и до весенних, чтобы детям не приходилось добираться до школы в темноте. Решение о смене расписания предлагается оставить самим учебным заведениям с учётом интересов учеников, родителей и педагогов.

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Борис Эльфанд
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