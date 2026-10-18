«Бодрость придёт быстрее»: Психолог раскрыла пользу сдвига уроков на час

Перенос начала школьных занятий с восьми на девять утра поможет детям лучше усваивать учебный материал, рассказала кризисный психолог Ангелина Сурина. По её словам, более позднее расписание позволит ученикам выспаться и позавтракать перед выходом из дома.

При раннем подъёме организм может быть ещё не готов к еде, поэтому ребёнок пропускает завтрак, а затем чувствует голод задолго до школьного обеда. Вместе с сонливостью это мешает сосредоточиться на объяснениях учителя. При начале занятий в девять даже немного сонный ребёнок уже к десяти часам станет бодрее и сможет активнее включиться в учёбу.

«Бодрость придёт быстрее, и усваиваемость знаний будет выше», — пояснила собеседница 360.ru.

Напомним, Общественной палате предложили перенести начало уроков на девять утра после осенних каникул и до весенних, чтобы детям не приходилось добираться до школы в темноте. Решение о смене расписания предлагается оставить самим учебным заведениям с учётом интересов учеников, родителей и педагогов.