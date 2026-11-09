По словам Волочковой, она бывала на торжественных приёмах, где видела тогда ещё принца Эндрю . Когда ей заговорили о частных вечеринках, она заподозрила неладное и решила держаться от них подальше. О том, что происходило на острове, балерина, по её словам, узнала уже после того, как эта история стала достоянием общественности.

Ранее россиянка Юлия Молчанова впервые публично рассказала историю своего знакомства с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в сексуальной эксплуатации женщин. Она познакомилась с финансистом в 2011 году во время поездки в Нью-Йорк, когда ей было 22 года. По её словам, Эпштейн сделал ей комплимент на улице и предложил помочь с поступлением в институт моды, поскольку она интересовалась дизайном. Впервые финансист попал в поле зрения правоохранителей в США в 2005 году. Он признал домогательства к несовершеннолетним, позже, в 2019 году, против него возбудили новые уголовные дела. Выяснилось, что Эпштейн заманивал на свой остров девушек, некоторые из которых позже исчезали или были найдены мёртвым. Кроме того, стало известно, что миллиардер устраивал секс-вечеринки для политических элит. Эпштейн умер в тюрьме. Изначально, говорилось о суициде. Однако есть версия, что с ним расправились, чтобы скрыть правду о расследовании.