Богатейшие россияне обеднели почти на $24 млрд с начала года

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года сократилось почти на $23,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Сейчас в рейтинг 500 богатейших людей планеты входят 19 граждан России. По состоянию на 1 октября их совокупный капитал оценивается в $267,8 млрд.

Bloomberg рассчитывает состояние участников рейтинга в том числе на основе стоимости принадлежащих им долей в компаниях. Для некоторых активов используются показатели капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Первое место в мировом рейтинге сохраняет Илон Маск с состоянием около $920 млрд. Следом идут сооснователь Google Ларри Пейдж с $292 млрд и основатель Amazon Джефф Безос с $273 млрд.

Ещё 1 сентября Life.ru писал, что потери богатейших россиян с начала года составляли $19,77 млрд. Тогда наиболее заметное сокращение состояния среди российских участников Bloomberg фиксировалось у Михаила Прохорова и Павла Дурова, тогда как Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, Дмитрий Рыболовлев и Искандер Махмудов показывали рост. Таким образом, за сентябрь совокупный минус российских участников рейтинга увеличился ещё примерно на $3,8 млрд. При этом Россия сохраняет четвёртое место в мире по общему числу миллиардеров: по итогам 2025 года их количество в стране оценивалось в 151 человека.