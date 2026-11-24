Ольга Бузова до сих пор не может поверить в трагическую гибель своего бывшего музыкального продюсера Эльмира Магеррамова. О случившемся певица узнала в Китае, где сейчас проходят съёмки нового сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Своими переживаниями артистка поделилась в телеграм-канале.

«Такой молодой, такой красивый! Такой добрый. Жить ещё и жить…» — написала Бузова.

Телеведущая призналась, что известие о гибели друга стало для неё настоящим потрясением, ведь в последнее время его дела начали налаживаться. Артистка выразила соболезнования родным и близким продюсера и поделилась совместными фотографиями.

Бузова с теплотой вспомнила их первые шоу, концерты, гастроли и вместе проведённые праздники. По словам певицы, перед её глазами до сих пор стоит образ Эльмира, излучавшего радость и любовь.

Напомним, 36-летнего Магеррамова обнаружили мёртвым 23 ноября возле жилого дома на улице Василия Ланового в Москве. По предварительной информации СМИ, рассматриваются две версии гибели продюсера.

За десять с лишним лет работы в музыкальной индустрии Магеррамов успел посотрудничать с Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой и группой Artik & Asti, а также возглавлял несколько музыкальных лейблов.