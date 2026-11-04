Синдром Лайелла — редкая, опасная для жизни реакция, при которой верхний слой кожи отслаивается, объяснила дерматолог Татьяна Егорова. По её словам, повреждённые участки кожи легко инфицируются, поэтому пациенту требуется срочная госпитализация.

«Реакция проявляется резкой болезненностью, повышением температуры, волдырями. По ощущениям это похоже на ожог. Затем волдыри вскрываются, отходят, и остаётся зияющая поверхность», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Чаще всего такую реакцию провоцируют лекарства. Если после начала приёма нового препарата сыпь быстро распространяется, кожа покрывается волдырями или появляются болезненные язвы во рту, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

«Подобная реакция может случиться, если человек, к примеру, поедет в Занзибар и съест банан с косточкой. Или впервые примет препарат, который до этого не пробовал», — подчеркнула эксперт, добавив, что у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к недугу.