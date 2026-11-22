Большинству здоровых людей можно пить ледяную воду сразу после пробуждения, рассказала терапевт Алина Азизова. По её словам, убедительных данных о том, что эта привычка повышает риск инфаркта или инсульта, нет. Однако после нескольких глотков пульс и давление могут ненадолго измениться.

Так на холод реагирует вегетативная нервная система, которая регулирует частоту сердечных сокращений и тонус сосудов. Насколько заметным будет эффект, зависит от температуры воды, её количества и особенностей организма. Реакция сама по себе не означает, что возник опасный спазм коронарных артерий.

Осторожность нужна людям с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой гипертонией и некоторыми нарушениями сердечного ритма. У них сердце и сосуды могут сильнее реагировать на холод. Обсудить своё самочувствие можно с врачом.

«Если холодные напитки провоцируют боль в груди, ощущение учащённого сердцебиения или головокружение, лучше употреблять воду комнатной температуры, а при повторении симптомов — обратиться к лечащему врачу», — заключила собеседница RT.