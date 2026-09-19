Более 100 тысяч жителей Донецка остались без света после атаки ВСУ

Почти 105 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества после ночной атаки ВСУ, сообщили власти ДНР. Об этом глава города Алексей Кулемзин рассказал со ссылкой на данные «Донецкэнерго».

Самая крупная зона отключений охватила Кировский, Калининский, Ворошиловский, Петровский и Куйбышевский районы. Там из-за перепадов напряжения перестали работать 560 трансформаторных подстанций, без света остаются 88 350 абонентов.

Ещё 106 подстанций обесточены в Киевском районе из-за превышения допустимой нагрузки на сеть. Электроснабжение там отсутствует у 16 600 потребителей.

Таким образом, только в перечисленных районах отключения затронули 666 трансформаторных подстанций и 104 950 абонентов. Аварийные бригады уже ведут восстановительные работы.

Энергосистема ДНР в последние месяцы уже неоднократно переживала масштабные отключения. В конце августа в Донецке одновременно отключилась 431 трансформаторная подстанция, оставив без электричества 76 950 абонентов. За несколько дней до этого после атаки на объекты энергетики полностью обесточивались Амвросиевка и Дебальцево, где ремонтные бригады также переводили сети на восстановительный режим.