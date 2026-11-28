Более 23 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за перегрузки сети
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без электричества из-за отключения 125 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные «Донецкэнерго».
Перебои с подачей электроэнергии затронули Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.
Впоследствии градоначальник предупредил, что из-за дефицита мощности в течение дня в отдельных муниципалитетах республики возможны кратковременные отключения света. Такие ограничения необходимы для предотвращения аварий и защиты оборудования от чрезмерных нагрузок.
Напомним, 22 ноября без электричества остались более 41 тысячи абонентов Донецка. Тогда отключились 405 трансформаторных подстанций, причём 58 из них — вследствие превышения допустимой нагрузки на сети. Уже 23 ноября региональное Минэнерго сообщило, что после повторных атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру ДНР без света оставались более 207 тысяч потребителей.