В Донецке более 23 тысяч абонентов остались без электричества из-за отключения 125 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные «Донецкэнерго».

Перебои с подачей электроэнергии затронули Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.