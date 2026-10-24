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Опубликовано 24 октября, 11:20

Более половины россиян шалили на уроках в школьные годы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Большинство участников опроса о школьном поведении признались, что в детстве регулярно получали замечания за шалости. Так ответили 53% респондентов, тогда как образцовыми учениками себя назвали лишь 39%.

Те, кто любил побаловаться, вспомнили разговоры и смех на занятиях, записки одноклассникам и чтение книг под партой. Некоторые признались, что могли поспорить с педагогом или сбежать с уроков всем классом. При этом одна из участниц подчеркнула, что даже двоечники относились к учителям с уважением.

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Ещё 7% опрошенных причислили себя к настоящим хулиганам: замечания взрослых и наказания их не останавливали. Среди образцовых учеников нашлись те, кто соблюдал дисциплину прежде всего из страха перед родителями.

Своими воспоминаниями поделились 2,2 тысячи подписчиков kp.ru в соцсетях. Опрос провели на фоне утверждения правил оценки поведения школьников.

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Напомним, Минпросвещения РФ определило порядок оценки поведения учеников в рамках эксперимента на 2026/27 учебный год. Учащимся со второго по восьмой класс будут выставлять одну из трёх оценок: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Решение примет классный руководитель с учётом собственных наблюдений и мнений других педагогов.

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Борис Эльфанд
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