Более половины россиян шалили на уроках в школьные годы

Большинство участников опроса о школьном поведении признались, что в детстве регулярно получали замечания за шалости. Так ответили 53% респондентов, тогда как образцовыми учениками себя назвали лишь 39%.

Те, кто любил побаловаться, вспомнили разговоры и смех на занятиях, записки одноклассникам и чтение книг под партой. Некоторые признались, что могли поспорить с педагогом или сбежать с уроков всем классом. При этом одна из участниц подчеркнула, что даже двоечники относились к учителям с уважением.

Ещё 7% опрошенных причислили себя к настоящим хулиганам: замечания взрослых и наказания их не останавливали. Среди образцовых учеников нашлись те, кто соблюдал дисциплину прежде всего из страха перед родителями.

Своими воспоминаниями поделились 2,2 тысячи подписчиков kp.ru в соцсетях. Опрос провели на фоне утверждения правил оценки поведения школьников.