Большие надежды: сможет ли Трамп выполнить обещание об «‎очень скором» мире на Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта на Украине может быть рассчитано прежде всего на американскую аудиторию перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор Крымского федерального университета Александр Ирхин.

Накануне Трамп выступал в Северной Каролине, где проходило предвыборное мероприятие в поддержку республиканского кандидата в Сенат Майкла Уотли. Американский лидер заявил, что украинский конфликт, по его мнению, будет урегулирован «очень скоро». По его словам, Белый дом усердно работает над урегулированием между Россией и Украиной.

«Заявления Трампа предназначены для внутреннего пользования в США — борьба за конгресс перед ноябрьскими выборами», — высказался Ирхин в беседе с ТАСС.

По оценке политолога, возможности Вашингтона повлиять на процесс урегулирования ограничены, как и влияние на стороны конфликта. При этом США сохраняют влияние на ситуацию, в том числе за счёт поддержки Киева и передачи разведданных, отметил эксперт.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о стремлении Трампа добиться украинского урегулирования в период своего президентства. По его словам, именно эта тема занимала центральное место в телефонном разговоре президентов России и США. Он отмечал, что американский лидер заинтересован в продвижении переговорного процесса. В тот же день Ушаков сообщил, что Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей разрешения конфликта.