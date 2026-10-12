«Большой мигрантский анклав»: Всплыло страшное пророчество Обамы о крахе Европы
Политолог Сипров допустил превращение Европы в большой мигрантский анклав
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Усиление притока мигрантов в ЕС насторожило политолога Вадима Сипрова. По его мнению, происходящие на континенте изменения связаны с политикой части западных финансовых и политических элит. Эксперт напомнил, что Барак Обама ещё в 2011 году предупреждал о появлении в Европе новых государств, народов и языков.
«А сейчас, по всей вероятности, и всю Европу решено превратить в один большой мигрантский анклав», — заявил собеседник «Царьграда».
Он связал этот сценарий с ослаблением традиционных культурных основ европейского общества: античного наследия и христианской морали. При этом западные элиты неоднородны: в качестве примеров сопротивления такому курсу специалист привёл движение MAGA в США и партию «Альтернатива для Германии».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о серьёзных проблемах европейских стран. Американский лидер подчеркнул, что Европу «пожирают заживо».
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