Лыжник Сергей Ардашев завоевал золото в гонке на 10 километров классическим стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования прошли в хакасском посёлке Вершина Тёи.

Победитель преодолел дистанцию за 23 минуты 32,3 секунды. Серебро досталось Ивану Горбунову, уступившему лидеру девять секунд, а бронзу взял Алексей Червоткин с отставанием в 41,5 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оказался лишь на 14-й строчке итогового протокола, проиграв Ардашеву минуту и 0,4 секунды. Первый этап турнира завершится 29 ноября.

Ранее, 19 ноября, Большунов занял второе место на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске Мурманской области. Тогда мужчины состязались на десятикилометровой дистанции свободным стилем. Лучшее время показал представитель Югры Андрей Мельниченко — 23 минуты 21,9 секунды. Его ближайший преследователь финишировал на 21,8 секунды позже. Тройку призёров замкнул Платон Исламшин из Свердловской области.