Победа российских дзюдоистов на командном чемпионате Европы в Белграде далась непросто из-за серьёзного сопротивления сборной Грузии. Главный тренер сборных России по дзюдо Дмитрий Морозов признался, что исход финального противостояния было невозможно предсказать заранее. Своими впечатлениями от турнира специалист поделился с газетой «Известия».

«Безусловно, на соревнованиях мы чувствовали, что команда очень сильная и может выиграть этот чемпионат Европы. Так и получилось», — рассказал Морозов.

Тренер подчеркнул, что российские спортсмены приехали в Сербию с намерением показать максимальный результат, однако даже хорошая подготовка не позволяла гарантировать золотые медали. Особенно серьёзным соперником стала грузинская команда, обладающая большим опытом выступлений на международных соревнованиях.

Как ранее сообщал Life.ru, в решающей встрече 7 ноября россияне обыграли действующих чемпионов Европы из Грузии со счётом 4:1. На пути к финалу сборная России не уступила соперникам ни одной схватки, разгромив Австрию и Турцию с одинаковым результатом 4:0.

Финальное противостояние началось с технического преимущества россиян: в категории свыше 70 килограммов грузинская команда не выставила участницу, поэтому Элис Старцева принесла сборной первое очко без борьбы. Затем Валерий Ендовицкий одержал победу над Иракли Деметрашвили, а Ирина Зуева оказалась сильнее чемпионки мира Этери Липартелиани. Единственную победу Грузии принёс олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили, одолевший Буян-Херела Санаа. Решающую схватку выиграла Тамара Лищенко, победившая Нино Гулбани.

Для российской команды этот титул стал вторым в истории смешанных чемпионатов Европы. Предыдущее золото спортсмены завоевали в 2019 году в Минске. В Белграде россияне выступали с национальным флагом и гимном, а бронзовые награды достались сборным Франции и Турции.

Ранее российские дзюдоисты завоевали серебряные медали смешанного командного чемпионата мира в Баку. В октябре национальная сборная пробилась в финал после побед над Францией и Узбекистаном, однако в борьбе за золото уступила японцам со счётом 1:4. В индивидуальных соревнованиях чемпионом мира стал Инал Тасоев, выступавший в весовой категории свыше 100 килограммов. Россияне завершили турнир на пятой строчке медального зачёта.