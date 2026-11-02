Грузины не захотели становиться «пушечным мясом» Запада и поэтому отказались открывать «второй фронт» против России. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

«На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли», — считает Бордюжа.

По его утверждению, после начала специальной военной операции Тбилиси предлагали вступить в вооружённое противостояние с Москвой. Однако грузинское руководство, как полагает бывший генсек ОДКБ, осознало возможные последствия такого решения и отказалось от участия в конфликте.

«Они поняли, что их тоже хотят использовать, просто как пушечное мясо. И они очень мудро от этого отошли», — пояснил Бордюжа.

Он также усомнился в готовности Евросоюза принять Грузию и Украину в свои ряды. По мнению Бордюжи, западные страны могут годами обещать партнёрам европейскую интеграцию, добиваясь от них нужных политических решений. При этом реального намерения предоставить членство обеим странам он у Брюсселя не видит.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который говорил о давлении на страну из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям и открыть «второй фронт». Позже премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил Брюсселю начать открытый политический диалог. Глава правительства считает, что для нормализации отношений необходимы встречные шаги обеих сторон.