Борис Щербаков рассказал, как лишился части пальца при работе в своей мастерской
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Народный артист России Борис Щербаков лишился части пальца во время работы в собственной столярной мастерской. Актёр рассказал о травме в программе «Звёзды сошлись» на НТВ и даже показал повреждённую руку. При этом сам он отнёсся к случившемуся спокойно.
«Полпальца мне отрезало. Это обычное дело для человека, который занимается столярным делом», — признался Щербаков.
После происшествия артист решил не тревожить супругу Татьяну Бронзову и самостоятельно отправился за медицинской помощью. Женщина узнала о случившемся, когда вернулась домой и зашла в мастерскую.
Увиденное настолько потрясло актрису, что она, по собственным словам, впервые в жизни потеряла сознание. Сам Щербаков не стал отказываться от любимого занятия даже после серьёзной травмы.
Столярное дело давно стало одним из главных увлечений артиста. В загородном доме у него оборудована собственная мастерская, где он изготавливает мебель. Среди его работ — деревянный сундук в купеческом стиле и другие предметы интерьера. По словам Щербакова, супруга придумывает дизайн, а он воплощает её идеи в дереве.
Ранее Life.ru рассказывал о другой серьёзной травме Бориса Щербакова. В августе 2025 года актёр неудачно упал на балконе и сломал шейку бедра. Его госпитализировали и провели операцию. После вмешательства артисту потребовалось длительное восстановление. А в апреле 2026 года сын Щербакова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца. Василий заверил журналистов, что народный артист чувствует себя хорошо, несмотря на появившиеся слухи о проблемах с сердцем.
Больше новостей о жизни известных актёров, их увлечениях и неожиданных признаниях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.