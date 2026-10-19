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Опубликовано 19 октября, 13:31

Борис Щербаков рассказал, как лишился части пальца при работе в своей мастерской

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народный артист России Борис Щербаков лишился части пальца во время работы в собственной столярной мастерской. Актёр рассказал о травме в программе «Звёзды сошлись» на НТВ и даже показал повреждённую руку. При этом сам он отнёсся к случившемуся спокойно.

«Полпальца мне отрезало. Это обычное дело для человека, который занимается столярным делом»,признался Щербаков.

После происшествия артист решил не тревожить супругу Татьяну Бронзову и самостоятельно отправился за медицинской помощью. Женщина узнала о случившемся, когда вернулась домой и зашла в мастерскую.

Увиденное настолько потрясло актрису, что она, по собственным словам, впервые в жизни потеряла сознание. Сам Щербаков не стал отказываться от любимого занятия даже после серьёзной травмы.

Столярное дело давно стало одним из главных увлечений артиста. В загородном доме у него оборудована собственная мастерская, где он изготавливает мебель. Среди его работ — деревянный сундук в купеческом стиле и другие предметы интерьера. По словам Щербакова, супруга придумывает дизайн, а он воплощает её идеи в дереве.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой серьёзной травме Бориса Щербакова. В августе 2025 года актёр неудачно упал на балконе и сломал шейку бедра. Его госпитализировали и провели операцию. После вмешательства артисту потребовалось длительное восстановление. А в апреле 2026 года сын Щербакова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца. Василий заверил журналистов, что народный артист чувствует себя хорошо, несмотря на появившиеся слухи о проблемах с сердцем.

Больше новостей о жизни известных актёров, их увлечениях и неожиданных признаниях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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