Бородин призвал запретить концерты до конца СВО после шоу Лолиты под атакой БПЛА

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить проведение концертов в России до окончания СВО после ситуации с выступлением Лолиты Милявской в Сочи во время атаки дронов. Свою позицию он высказал в беседе с «Абзацем».

По словам Бородина, массовые мероприятия во время боевых действий создают дополнительную нагрузку на силовые структуры, которые отвечают за безопасность граждан.

«Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан», — заявил он.

Он также предложил возложить контроль за проведением таких мероприятий на региональные власти. По его мнению, главы субъектов должны учитывать требования безопасности при согласовании выступлений артистов.

Поводом для заявления стал концерт Лолиты в Сочи. Выступление певицы несколько раз прерывалось из-за сообщений об угрозе атаки беспилотников. А до этого в Сочи концерт Uma2rman прервали почти сразу после выхода музыкантов на сцену. Выступление 17 сентября продлилось около десяти секунд.