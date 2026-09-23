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Регион
Опубликовано 23 сентября, 07:47

Бородин призвал запретить концерты до конца СВО после шоу Лолиты под атакой БПЛА

Обложка © Агентство «Москва» / Чингаев Ярослав

Обложка © Агентство «Москва» / Чингаев Ярослав

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить проведение концертов в России до окончания СВО после ситуации с выступлением Лолиты Милявской в Сочи во время атаки дронов. Свою позицию он высказал в беседе с «Абзацем».

По словам Бородина, массовые мероприятия во время боевых действий создают дополнительную нагрузку на силовые структуры, которые отвечают за безопасность граждан.

«Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан», — заявил он.

Он также предложил возложить контроль за проведением таких мероприятий на региональные власти. По его мнению, главы субъектов должны учитывать требования безопасности при согласовании выступлений артистов.

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Поводом для заявления стал концерт Лолиты в Сочи. Выступление певицы несколько раз прерывалось из-за сообщений об угрозе атаки беспилотников. А до этого в Сочи концерт Uma2rman прервали почти сразу после выхода музыкантов на сцену. Выступление 17 сентября продлилось около десяти секунд.

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Андрей Бражников
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