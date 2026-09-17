Боули продал долю в «Челси» и покинул пост председателя совета директоров

Инвестиционная компания Clearlake Capital приобрела пакеты акций совладельцев футбольного клуба «Челси» — Тодда Боули и Марка Уолтера. По данным Financial Times, за совокупный пакет размером около 25% продавцы получат £950 млн, что оценивает весь клуб с учётом долгов примерно в £5 млрд. Сделку планируется завершить до конца 2026 года.

После закрытия сделки Clearlake, ранее владевшая более чем 60% акций, получает полный контроль над лондонским клубом. Основатели компании Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано становятся единственными владельцами, принимающими решения. Швейцарский предприниматель Хансйорг Висс сохраняет свою долю и остаётся «важным акционером и партнёром» группы владельцев.

В связи с продажей Тодд Боули покидает должность председателя правления «Челси». В официальном заявлении он назвал работу на этом посту честью и поблагодарил Английскую премьер-лигу, тренеров, игроков, руководство, сотрудников и болельщиков клуба.

«Для меня было честью занимать должность председателя футбольного клуба «Челси». Я уверен, что при руководстве Clearlake «Челси» имеет хорошие возможности для дальнейшего успеха», — заявил Боули.

В клубе подчёркивают, что изменений в повседневной работе, руководящем составе и стратегии команды не планируется. Clearlake намерена продолжать следовать выбранному стратегическому курсу и воплощать в жизнь амбиции, сформулированные группой владельцев.

Напомним, что консорциум инвесторов в составе Боули, Уолтера и Clearlake Capital приобрёл «Челси» у Романа Абрамовича в 2022 году за £2,5 млрд. По информации СМИ, за прошедшее время у американских бизнесменов неоднократно возникали разногласия с Clearlake по поводу стратегии развития клуба, в том числе по вопросам трансферной политики и финансовых вложений в команду.