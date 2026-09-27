Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 05:52

«Боятся нас и убегают из опорников»: Штурмовик группировки «Север» раскрыл тактику боевиков ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Агат заявил о бегстве бойцов ВСУ от стрелкового боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Военнослужащий российской группировки войск «Север» рассказал о ситуации на Сумском направлении и действиях украинских подразделений. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Агат.

По его словам, украинские подразделения применяют беспилотники самолётного типа и FPV-дроны. При этом, как утверждает военнослужащий, в отдельных случаях противник избегает прямого огневого контакта.

«ВСУ [на сумском направлении] в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. Они убегают из опорника», — заявил Агат.

Представитель российской стороны также сообщил о действиях штурмовых подразделений в районе боевого соприкосновения.

Прорыв отменяется: Окружённые у Нефёдовки группы ВСУ попытались уйти на броневиках, но сгорели в котле
Прорыв отменяется: Окружённые у Нефёдовки группы ВСУ попытались уйти на броневиках, но сгорели в котле

Ранее Life.ru писал о заявлениях представителей группировки войск «Север» о действиях ВСУ в этом районе, включая применение беспилотников и удары по позициям украинских подразделений. Также сообщалось о работе российских расчётов БПЛА и разведчиков на Сумском направлении.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar