«Боятся нас и убегают из опорников»: Штурмовик группировки «Север» раскрыл тактику боевиков ВСУ
Боец ВС РФ с позывным Агат заявил о бегстве бойцов ВСУ от стрелкового боя
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Военнослужащий российской группировки войск «Север» рассказал о ситуации на Сумском направлении и действиях украинских подразделений. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Агат.
По его словам, украинские подразделения применяют беспилотники самолётного типа и FPV-дроны. При этом, как утверждает военнослужащий, в отдельных случаях противник избегает прямого огневого контакта.
«ВСУ [на сумском направлении] в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. Они убегают из опорника», — заявил Агат.
Представитель российской стороны также сообщил о действиях штурмовых подразделений в районе боевого соприкосновения.
Ранее Life.ru писал о заявлениях представителей группировки войск «Север» о действиях ВСУ в этом районе, включая применение беспилотников и удары по позициям украинских подразделений. Также сообщалось о работе российских расчётов БПЛА и разведчиков на Сумском направлении.
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