«Боятся нас и убегают из опорников»: Штурмовик группировки «Север» раскрыл тактику боевиков ВСУ

Военнослужащий российской группировки войск «Север» рассказал о ситуации на Сумском направлении и действиях украинских подразделений. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового отряда 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Агат.

По его словам, украинские подразделения применяют беспилотники самолётного типа и FPV-дроны. При этом, как утверждает военнослужащий, в отдельных случаях противник избегает прямого огневого контакта.

«ВСУ [на сумском направлении] в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. Они убегают из опорника», — заявил Агат.

Представитель российской стороны также сообщил о действиях штурмовых подразделений в районе боевого соприкосновения.