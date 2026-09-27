Бойкот — всё: Крупные телеканалы снова будут освещать мероприятия с участием Трампа

Крупные американские телеканалы в воскресенье возобновят совместное освещение мероприятий с участием президента США Дональда Трампа. Работу телевизионного пула восстановят после нескольких дней перерыва. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По предварительному плану, к работе в пуле вернутся ABC, CBS, Fox News и NBC. Эти телеканалы будут по очереди снимать мероприятия с участием президента и передавать видеоматериалы другим СМИ.

Отдельно предстоит решить вопрос с CNN. Телеканал входит в традиционную ротацию телевизионного пула, однако Белый дом ранее исключил его из отдельных мероприятий. 26 сентября CNN также не допустили к запланированной работе на борту Air Force One, а его место занял Real America’s Voice.

Ранее сообщалось, что ряд крупных американских телеканалов отказался выполнять обязанности телевизионного пула после решения администрации Трампа ограничить доступ CNN. К инициативе присоединились ABC, CBS, Fox News и NBC. CNN, MS NOW и Politico обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают их конституционные права. Позднее суд временно приостановил запрет и обязал Белый дом восстановить пропуска журналистов, однако вопрос участия CNN в работе телевизионного пула остался отдельным.