Российские штурмовики взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы «Центра» пленили солдат ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео © Минобороны России

В операции участвовали бойцы 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, входящей в состав группировки войск «Центр».

По данным ведомства, российские военные используют беспилотники для обнаружения замаскированных украинских позиций. Выявленные укрепления при необходимости поражают FPV-дронами или огнём из штатного оружия во время штурма.

В Минобороны утверждают, что перед атакой украинским военнослужащим предлагают добровольно сложить оружие. Согласившихся сдаться затем сопровождают к расположению российских подразделений.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Доброполья подразделениями группировки «Центр». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал город одним из основных оборонительных узлов ВСУ на Днепропетровском направлении. Позднее снайпер российского спецназа рассказал об уничтожении около 50 украинских гексакоптеров во время боёв за этот населённый пункт.