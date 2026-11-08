Бразильский боец Джонни Уокер, в углу которого находился российский тяжеловес Александр Волков, одержал вторую подряд победу в UFC. В главном поединке турнира UFC Fight Night 293 в Лас-Вегасе он техническим нокаутом победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту, занимавшего шестую строчку рейтинга тяжёлого веса. Рефери остановил схватку на отметке 2:27 третьего раунда.

Поединок получился напряжённым. Кортес-Акоста сумел отправить бразильца в нокдаун, однако Уокер восстановился и перехватил инициативу. В третьем раунде он потряс соперника ударом ногой в голову, развил атаку и добился досрочной победы. Примечательно, что бразилец согласился на бой всего за пять дней до турнира.

Особое внимание привлекло присутствие Волкова в углу победителя. Российский тяжеловес помогал Уокеру во время поединка, а сами бойцы являются тренировочными партнёрами. Бразилец ранее проходил сборы в российском клубе «Гор-ММА». Кроме того, его младший брат Валтер Уокер также выступает в UFC, живёт в России и женат на россиянке.

В соглавном поединке американка Татьяна Суарес победила бразильянку Вирну Жандиробу единогласным решением судей — 30:27, 30:27 и 29:28. Встреча в минимальной весовой категории продлилась все три раунда.

Успешно выступил и представитель Киргизии Муртазали Магомедов. Он одолел бразильца Жозе Делано единогласным решением судей — 29:28 на всех трёх карточках. Магомедов сохранил статус непобеждённого бойца, впервые в профессиональной карьере выиграв поединок по очкам.

Следующий турнир UFC состоится 14 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На UFC 334 запланированы два титульных поединка. В главном бою чемпион тяжёлого веса Сирил Ган встретится с американцем Джошем Хокитом, а чемпионка легчайшего дивизиона Кайла Харрисон проведёт защиту пояса против вернувшейся в октагон Аманды Нуньес.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сирил Ган нокаутировал Алекса Перейру на турнире UFC в Белом доме и завоевал временный чемпионский пояс в тяжёлом весе. Полноценным титулом в этой категории владеет британец Том Аспиналл, восстанавливающийся после травмы глаза, полученной в бою с французом.