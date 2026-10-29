«БРИКС побеждает!»: В США оценили слова Путина о превосходстве объединения над G7

Американский журналист Джексон Хинкл эмоционально отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о растущей роли БРИКС в мировой экономике. Поводом для комментария стали приведённые российским лидером данные, согласно которым вклад объединения в мировой ВВП превышает показатели стран «Большой семёрки».

«БРИКС побеждает!» — написал Хинкл в социальной сети X, комментируя выступление Путина.

Накануне, 28 октября, российский президент выступил на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Москве. Он заявил, что за последние пять лет государства БРИКС произвели более 40% мирового валового внутреннего продукта, тогда как вклад G7 составил менее 30%.

Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. В его повестку входят вопросы экономического сотрудничества, международной безопасности и повышения роли развивающихся стран в мировых делах.

Ранее Владимир Путин назвал переход к многополярному миру необратимым. Выступая на форуме Россия — Африка, президент заявил, что формирование новых центров международного влияния стало объективным процессом. По его словам, происходящие изменения требуют более широкого участия государств в обсуждении глобальных вопросов.