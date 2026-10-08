Британия сохранила дипмиссию в Иерусалиме вопреки требованию Израиля

Великобритания отказалась полностью сворачивать дипломатическое присутствие в Восточном Иерусалиме, несмотря на требование Израиля закрыть британское генконсульство. Учреждение продолжит работу под новым названием — «Миссия Великобритании в Иерусалиме». Об этом объявил глава британского МИД Эд Милибэнд.

По словам министра, Лондон не признаёт за израильскими властями юридического права закрывать британское представительство. Он напомнил, что Великобритания рассматривает Восточный Иерусалим как оккупированную территорию, а её дипломатическое присутствие в городе продолжается почти 200 лет.

После переговоров с Израилем стороны пришли к договорённости, которая позволит сохранить работу учреждения. Милибэнд подчеркнул, что миссия останется самостоятельной и продолжит предоставлять необходимые услуги палестинскому населению.

При этом прежний формат дипломатического присутствия изменится. Как заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, британское генконсульство прекращает деятельность именно в качестве консульства. По данным израильской стороны, страну должны покинуть генеральный консул и 20 дипломатических сотрудников, а оставшаяся команда сможет выполнять ограниченные функции.

В последние недели Великобритания уже временно вывезла часть персонала и членов их семей из соображений безопасности. В Лондоне рассчитывают постепенно восстановить своё присутствие в Иерусалиме в ближайшие месяцы.

Милибэнд также сообщил, что британские власти пока не намерены принимать ответные дипломатические меры против Израиля, если двусторонние переговоры продолжатся и будут приносить результаты.

Обострение отношений между странами произошло после решения Лондона ввести ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Израиль расценил эти действия как недопустимое вмешательство и потребовал закрытия британского консульства.

Ранее Life.ru сообщал о решении Израиля закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Лондона. Тогда глава израильского МИД Гидеон Саар объявил о соответствующих мерах после введения Великобританией торговых ограничений.