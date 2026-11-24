Великобритания может запретить морские услуги для перевозки российской нефти и угля. Такую возможность допустил глава британского МИД Эд Милибэнд во время выступления в парламенте.

По словам министра, Лондон изучает возможность распространить ограничения на нефтяные перевозки по аналогии с уже принятым решением в отношении сжиженного природного газа (СПГ). С 1 января 2027 года британские компании должны прекратить предоставлять соответствующие услуги для экспорта российского СПГ в рамках действующих правил и исключений. Теперь власти обсуждают, стоит ли применять похожие меры к нефти.

Милибэнд также не исключил введения ограничений на обслуживание судов, перевозящих российский уголь. При этом он признал, что доходы Москвы от продажи этого топлива значительно уступают нефтяным поступлениям. По его словам, возможный запрет ещё предстоит изучить.

О планах ограничить морские услуги для экспорта российского СПГ британские власти объявили в ноябре 2025 года. Соответствующие санкции ввели 20 мая 2026 года, однако переходные положения и генеральная лицензия позволяют сохранять часть операций до 1 января 2027 года.