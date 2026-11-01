Британская энергетическая компания Kistos намерена перенаправить будущие инвестиции из Великобритании на Ближний Восток из-за высоких налогов и нестабильной энергетической политики. Об этом заявил генеральный директор компании Питер Манн в интервью The Telegraph.

По словам Манна, постоянные изменения налоговых правил делают долгосрочные вложения в британскую нефтегазовую отрасль слишком рискованными. Поэтому компания планирует развивать проекты в странах с более предсказуемыми условиями, прежде всего в Омане.

«Именно стабильность в конечном счёте является ключом к инвестициям. В Великобритании эта стабильность исчезла», — подчеркнул глава Kistos.

Компания уже вложила около 148 миллионов долларов в нефтяные активы Омана и собирается направить туда ещё 100 миллионов в течение трёх лет. При этом Kistos не сворачивает действующие британские проекты, однако новые крупные инвестиции предпочитает осуществлять за рубежом.

Kistos владеет газохранилищем Hill Top в графстве Чешир. Объект способен выдавать топливо в объёме, эквивалентном 11% суточной потребности Великобритании в газе. Компания также занимается восстановлением соседнего хранилища Hole House, которое планируется вернуть в эксплуатацию к 2028 году.

Манн считает, что Kistos остаётся практически единственным частным инвестором, который сейчас увеличивает британские мощности по хранению газа. При этом ситуация с резервами в стране вызывает серьёзные опасения: из-за закрытия крупных хранилищ накопленного топлива при прекращении поставок может хватить всего на несколько дней.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, максимальная вместимость британских газохранилищ составляет около 17,8 тераватт-часа. Это даже меньше, чем в Латвии, где показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания оказалась в числе наиболее уязвимых перед зимним газовым кризисом стран Европы. По оценкам экспертов, продолжительные морозы могут вынудить Лондон срочно закупать дополнительные партии сжиженного природного газа в США, что приведёт к увеличению счетов за отопление для британцев.

На этом фоне британские власти разрешили начать добычу на крупном месторождении Jackdaw в Северном море. Ранее проект столкнулся с судебными разбирательствами из-за экологических требований. После выхода на полную мощность месторождение сможет обеспечить около 6% британской добычи газа в Северном море.

Дополнительное давление на энергетический рынок оказывает рост стоимости топлива. Как сообщал Life.ru, средняя цена газа в Европе за октябрь достигла тысячи долларов за тысячу кубометров. За год газ подорожал в 2,6 раза, а к концу месяца биржевые котировки приблизились к 1200 долларам.