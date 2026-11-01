Первые шаги на фондовом рынке можно делать уже в подростковом возрасте. Открытие брокерского счёта с 14 лет поможет школьникам научиться обращаться с деньгами, разбираться в финансовых инструментах и осознаннее относиться к собственным накоплениям. Такое мнение финансовый аналитик Александр Разуваев высказал в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, раннее знакомство с инвестициями заставляет подростков самостоятельно изучать экономику, следить за событиями на рынке и искать ответы на возникающие вопросы. Полученные знания, считает он, могут пригодиться не только при управлении сбережениями, но и для защиты от финансовых мошенников.

«Я считаю, что с 14 лет можно открыть брокерский счёт, это очень правильно и учит в любом случае отношению к деньгам», — отметил Разуваев.

При выборе активов аналитик рекомендует не ограничиваться одной компанией или отраслью. В качестве возможных направлений он назвал банковский сектор, нефтегазовую промышленность, металлургию, электроэнергетику, телекоммуникации и розничную торговлю.

Для начинающих инвесторов Разуваев также выделил фонды золота, которые считает более простым инструментом для знакомства с рынком. При этом он советует попробовать вложения в акции компаний из разных отраслей, чтобы лучше разобраться в принципах работы биржи.

Однако даже распределение денег между несколькими активами не гарантирует сохранности капитала. Стоимость ценных бумаг может снижаться, а крупные компании не застрахованы от финансовых проблем. Поэтому начинающим инвесторам важно учитывать возможность убытков, а не рассчитывать на гарантированную прибыль.

В России подростки с 14 до 18 лет могут открывать брокерские счета при соблюдении установленных требований, включая согласие законных представителей. Условия совершения сделок, доступные инструменты и ограничения зависят от брокера.

Ранее Life.ru рассказывал, на что российские школьники откладывают карманные деньги. Согласно опубликованному опросу, 54% подростков стараются регулярно делать накопления, а ещё 22% — время от времени. Среди финансовых целей оказались покупка жилья, образование, путешествия и даже автомобиль для мамы.