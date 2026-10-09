Бунт в тюрьме Мексики унёс жизни 10 человек, ещё 16 пострадали

Десять человек погибли и ещё 16 пострадали во время массовой драки в тюрьме «Эль-Кастильо» в мексиканском штате Синалоа. Об этом сообщила региональная служба общественной безопасности.

Среди погибших — девять заключённых и один посетитель, пришедший на свидание. Позднее глава ведомства Синуэ Тельес Лопес уточнил, что посетитель был несовершеннолетним. Все 16 раненых — заключённые, их доставили для оказания медицинской помощи.

Для подавления беспорядков в учреждение направили межведомственную группу. После её вмешательства ситуацию удалось взять под контроль, при этом силовики продолжают находиться на территории тюрьмы.

Материалы о произошедшем переданы в Генеральную прокуратуру штата Синалоа. Следователям предстоит установить причины конфликта и определить виновных.

После столкновений администрация временно приостановила все посещения «Эль-Кастильо». Социальные службы связываются с родственниками погибших, остальные заключённые, по данным властей, находятся в безопасности.

Ранее один сотрудник ФСИН погиб, ещё четверо получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. Осуждённый напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять. Первоначально также появилась информация о возможном бунте в спецвагоне, где перевозили заключённых, однако позднее во ФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. В результате инцидента заключённый был ликвидирован.