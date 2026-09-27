Германия могла бы находиться в более выгодном положении при сотрудничестве с Россией. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Своё мнение Хинкл высказал в социальной сети X. По его словам, Берлину следовало бы выбрать иной внешнеполитический курс.

«Если бы Германия сотрудничала с Россией, а не с Западом, ей было бы намного лучше, чем сейчас», — написал журналист.