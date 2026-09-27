«Было бы намного лучше»: В США оценили перспективы сотрудничества Германии с Россией
Журналист Хинкл: Для Германии сотрудничество с Россией выгоднее, чем с Западом
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Германия могла бы находиться в более выгодном положении при сотрудничестве с Россией. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.
Своё мнение Хинкл высказал в социальной сети X. По его словам, Берлину следовало бы выбрать иной внешнеполитический курс.
«Если бы Германия сотрудничала с Россией, а не с Западом, ей было бы намного лучше, чем сейчас», — написал журналист.
Отношения России и Германии остаются напряжёнными на фоне разногласий по международной повестке. Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль провели первую за 4,5 года очную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры прошли в закрытом формате и длились около 20 минут, стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. До этого Москва и Берлин обменивались заявлениями по вопросам санкций, дипломатических ограничений и состояния двусторонних связей.
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