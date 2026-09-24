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Опубликовано 24 сентября, 15:06

«Было неприятно»: Каллас недовольна приглашением Путина на саммит «Большой двадцатки»

Каллас выразила недовольство приглашением Путина на саммит G20 в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Кая Каллас заявила, что ей не понравилось слышать, как американцы приглашают президента РФ Владимира Путина посетить декабрьский саммит G20 в Майами. Свою позицию глава европейской дипломатии изложила в интервью CNN.

«Было очень неприятно услышать», — сказала Каллас.

Она связала свою реакцию с недавним уголовным делом в США против пяти человек, которых американские власти относят к сети, работавшей на российские спецслужбы. Минюст США обвиняет фигурантов в том числе в заговоре с целью заказного убийства на американской территории. Обвинения ещё предстоит доказать в суде.

Далее Каллас заявила, что, по её мнению, подобные операции не могли проводиться самостоятельно. Она утверждает, что сотрудники российских спецслужб получают соответствующие распоряжения от Владимира Путина. Каких-либо доказательств этой связи в интервью не приводится — она просто так думает.

Вашингтон официально пригласил российского лидера на встречу «Большой двадцатки», которая пройдёт 14–15 декабря в Майами. В Кремле поблагодарили США и сообщили, что предложение будет проработано по дипломатическим каналам.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле с признательностью восприняли приглашение Владимира Путина на саммит G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что окончательное решение об участии пока не принято, а предложение Вашингтона предстоит согласовать и проработать.

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Владимир Озеров
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