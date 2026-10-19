«Быстрее именитых соперниц!» Путин поздравил велогонщицу Лысенко с золотом чемпионата мира
Путин поздравил велогонщицу Алину Лысенко с победой на чемпионате мира в Шанхае
Обложка © ТАСС / IMAGO / Fotoreporter Sirotti Stefano
Президент России Владимир Путин поздравил велогонщицу Алину Лысенко с завоеванием золотой медали чемпионата мира по велоспорту на треке в китайском Шанхае. Глава государства отметил мастерство 23-летней спортсменки, сумевшей опередить титулованных соперниц. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по велоспорту в Шанхае. В упорной, бескомпромиссной борьбе Вы были быстрее именитых соперниц, продемонстрировали высокий класс мастерства и силу характера. Эта заслуженная победа стала хорошим подарком для всех, кто искренне переживал за Вас и верил в успех», — говорится в поздравлении президента.
Путин также пожелал Лысенко крепкого здоровья, вдохновения и новых спортивных достижений.
Россиянка завоевала золотую медаль 18 октября в дисциплине кейрин. В решающем заезде она опередила представительницу Германии Леа Софи Фридрих, которая стала серебряным призёром. Третье место заняла британская велогонщица Эмма Финукейн. Для Лысенко эта победа стала первым золотом чемпионатов мира в карьере.
В феврале 2026 года спортсменка уже становилась чемпионкой Европы в кейрине. На мировом первенстве в Шанхае Лысенко выступала в нейтральном статусе. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев высоко оценил её тактическую подготовку и мощный финишный рывок.
Ранее Life.ru сообщал, что на чемпионате мира по велотреку в Чили в 2025 году российская спортсменка Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите. Победительницей тогда стала нидерландка Хетти ван де Вау. На том же турнире Лысенко завоевала бронзу в спринте, одержав победу над Бурлаковой в борьбе за третье место.