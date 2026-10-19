«Быстрее именитых соперниц!» Путин поздравил велогонщицу Лысенко с золотом чемпионата мира

Президент России Владимир Путин поздравил велогонщицу Алину Лысенко с завоеванием золотой медали чемпионата мира по велоспорту на треке в китайском Шанхае. Глава государства отметил мастерство 23-летней спортсменки, сумевшей опередить титулованных соперниц. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по велоспорту в Шанхае. В упорной, бескомпромиссной борьбе Вы были быстрее именитых соперниц, продемонстрировали высокий класс мастерства и силу характера. Эта заслуженная победа стала хорошим подарком для всех, кто искренне переживал за Вас и верил в успех», — говорится в поздравлении президента.

Путин также пожелал Лысенко крепкого здоровья, вдохновения и новых спортивных достижений.

Россиянка завоевала золотую медаль 18 октября в дисциплине кейрин. В решающем заезде она опередила представительницу Германии Леа Софи Фридрих, которая стала серебряным призёром. Третье место заняла британская велогонщица Эмма Финукейн. Для Лысенко эта победа стала первым золотом чемпионатов мира в карьере.

В феврале 2026 года спортсменка уже становилась чемпионкой Европы в кейрине. На мировом первенстве в Шанхае Лысенко выступала в нейтральном статусе. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев высоко оценил её тактическую подготовку и мощный финишный рывок.