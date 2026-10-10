Быстров назвал Дзюбу пенсионером и предрёк ему трудности в «Спартаке»
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Олег Бухарев
Нападающему Артёму Дзюбе, который летом остался без команды, будет трудно заиграть в «Спартаке», если клуб рассчитывает бороться за чемпионство, полагает бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.
«Думаю, пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке»», — заявил собеседник «Чемпионата».
Он подчеркнул, что данная оценка касается всех возрастных футболистов. В составе красно-белых Быстров отдельно упомянул Романа Зобнина, заметив, что тому тоже тяжело играть.
Тем временем «Урал» готовит для Дзюбы предложение с возможностью играть только дома. Необычный контракт планируют предложить нападающему в зимнее трансферное окно.
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