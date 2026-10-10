Быстров назвал Дзюбу пенсионером и предрёк ему трудности в «Спартаке»

Нападающему Артёму Дзюбе, который летом остался без команды, будет трудно заиграть в «Спартаке», если клуб рассчитывает бороться за чемпионство, полагает бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.

«Думаю, пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке»», — заявил собеседник «Чемпионата».

Он подчеркнул, что данная оценка касается всех возрастных футболистов. В составе красно-белых Быстров отдельно упомянул Романа Зобнина, заметив, что тому тоже тяжело играть.

Тем временем «Урал» готовит для Дзюбы предложение с возможностью играть только дома. Необычный контракт планируют предложить нападающему в зимнее трансферное окно.