В Москве похоронили журналиста и бывшего ведущего программы «Вести» на РТР Михаила Пономарёва. Он обрёл последнее пристанище на Перловском кладбище, сообщили РИА «Новости» в семье телеведущего.

Церемония прощания с журналистом состоялась 23 октября в закрытом формате, после чего его тело кремировали.

Пономарёв родился 18 июля 1969 года в музыкальной семье. Его отец Александр Пономарёв основал детский хор «Весна», а мать преподавала игру на фортепиано.

Журналист стоял у истоков программы «Вести», подготовив репортаж для её первого выпуска. С 1991 по 1999 год он работал ведущим на РТР, затем перешёл на ТВ-6. Позднее Пономарёв возглавлял информационную службу телеканала «ТВ Центр».

Напомним, о смерти Михаила Пономарёва стало известно 19 октября. Печальную новость сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей. Впоследствии дочь журналиста раскрыла, что причиной его смерти стал инфаркт. Телеведущему было 57 лет.