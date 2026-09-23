Бывший глава совета директоров Газтрансбанка стал гендиректором «Лемана Про»

Новым генеральным директором ООО «Ле Монлид» — основного российского юрлица сети «Лемана Про» — стал Денис Исаев, ранее возглавлявший совет директоров Газтрансбанка. Изменения в ЕГРЮЛ зарегистрированы 22 сентября.

Исаев сменил Лорана Дефассье, который руководил компанией с сентября 2019 года. «Ле Монлид» до 2024 года назывался ООО «Леруа Мерлен Восток» и управлял российским бизнесом французской сети Leroy Merlin.

Смена руководителя произошла через несколько дней после передачи компании во временное управление. Указом президента России Владимира Путина от 17 сентября 99,993% долей «Ле Монлид», принадлежащих зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding LP, и оставшиеся 0,007% французской Groupe Adeo перешли под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент».

Leroy Merlin начала перестраивать российский бизнес после 2022 года. В 2023-м Groupe Adeo передала управление местному менеджменту, а крупнейшим владельцем российского юрлица стала Scenari Holding LP. В 2024 году сеть сменила название на «Лемана Про».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Лемана Про» продолжила работу после передачи активов во временное управление. В компании тогда подчеркнули, что все объекты сети функционируют штатно.