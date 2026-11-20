Московский суд взыскал с бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии почти 89 тысяч рублей задолженности за капитальный ремонт двух квартир. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево вынес судебные приказы по заявлениям столичного регионального оператора. Общая сумма задолженности футболиста по взносам за капремонт составила 88 853 рубля 37 копеек.

Помимо основного долга, с Джикии постановили взыскать расходы по уплате государственной пошлины. При этом в сообщении суда указаны именно взносы на капитальный ремонт двух квартир, а не задолженность за другие жилищно-коммунальные услуги.

Георгий Джикия хорошо известен российским футбольным болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», капитаном которого он был на протяжении нескольких сезонов. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После ухода из «Спартака» футболист выступал за подмосковные «Химки», а затем продолжил карьеру в турецком «Антальяспоре». Летом 2026 года он вернулся в российский чемпионат, заключив соглашение с московским «Локомотивом».

Ранее Life.ru сообщал, что Джикия спустя 13 лет вернулся в «Локомотив», воспитанником академии которого является. Защитник присоединился к железнодорожникам в статусе свободного агента и подписал контракт на один сезон. До этого он провёл восемь сезонов в составе «Спартака», сыграв за основную команду 215 матчей.