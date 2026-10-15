CBS: США могли намеренно не предупредить Украину о ракетных ударах

США могли сознательно не передать Украине предварительные предупреждения о российских ракетных ударах. Американские представители объяснили отсутствие информации техническим сбоем из-за плохой погоды, однако в Киеве усомнились в этой версии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, речь идёт о предупреждениях о пусках баллистических ракет. Такие сведения поступают в том числе с американских спутников и других средств наблюдения, позволяя украинским военным заранее обнаруживать угрозу.

Собеседники CBS утверждают, что представители Вашингтона объяснили отсутствие предупреждения неисправностью системы обнаружения из-за неблагоприятных погодных условий. Украинские чиновники, пожелавшие сохранить анонимность, сочли это объяснение неубедительным и заподозрили США в намеренном ограничении работы системы.

Дополнительные вопросы у Киева вызвало то, что уже во время следующей волны ракетных ударов раннее предупреждение, по словам источников, вновь работало. Это усилило подозрения украинской стороны, однако доказательств преднамеренного отключения системы телеканал не приводит.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от партнёров предупреждения перед одной из баллистических атак. По его словам, подобная информация необходима для своевременного оповещения населения и работы противовоздушной обороны.

CBS также сообщает, что американская администрация ранее предупреждала Киев о возможном ограничении разведывательной поддержки и закупок оружия через европейских партнёров в случае продолжения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Собеседники телеканала не установили прямой связи между этими предупреждениями и конкретным сбоем.

При этом президент США Дональд Трамп отверг утверждения о прекращении разведывательного сотрудничества. Источники CBS подтверждают, что Вашингтон продолжает передавать Киеву информацию в целом, а отсутствие раннего предупреждения было отдельным эпизодом.

По сведениям телеканала, подобная ситуация уже возникала ранее в этом году. Тогда американская сторона объясняла временное отсутствие данных о российских ракетных пусках необходимостью сосредоточить разведывательные ресурсы на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru писал, что Украина 12 октября не получила от США предупреждение о запуске баллистических ракет. После этого в Киеве вновь заявили об отсутствии данных перед следующей атакой, тогда как Дональд Трамп настаивал, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательную информацию. Ситуация развивалась на фоне разногласий из-за ударов ВСУ по российским НПЗ: американские СМИ сообщали, что администрация Трампа предупреждала Киев о возможном прекращении обмена разведданными, если атаки на энергетическую инфраструктуру России продолжатся. Теперь CBS пишет, что американская сторона объяснила один из эпизодов отсутствия раннего предупреждения техническим сбоем из-за плохой погоды, однако украинские чиновники усомнились в этой версии. При следующей волне ударов система вновь работала, при этом обмен разведывательными данными между США и Украиной в целом, по сведениям телеканала, продолжился.