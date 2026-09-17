Частная охрана обеспечит безопасность россиян на выборах в Госдуму во Франции

Генконсульство России в Марселе привлечёт частную охранную организацию в день голосования на выборах депутатов Госдумы из-за возможных протестных акций и провокаций. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, дополнительные меры безопасности планируется принять во время голосования 20 сентября. Оранский отметил, что российская сторона не исключает попыток нарушить проведение выборного процесса.

«В этой связи планируем дополнительно задействовать частное охранное предприятие, так как в день выборов, действительно, не исключены протестные акции и провокации, нацеленные на срыв выборного процесса», — сказал генконсул.

Голосование во Франции пройдёт на четырёх площадках. Избирательные участки будут открыты в российском посольстве в Париже, генконсульствах в Марселе и Страсбурге, а также в российской канцелярии в Вильфранш-сюр-Мер.